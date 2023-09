Addio a Alberto Ginulfi, l’ex portiere che ha unito Pelé e Maradona

Questo il ricordo che Ginulfi fece dell'argentino nel novembre 2020, pochi giorni dopo la scomparsa di Diego, in occasione di un’intervista concessa al sito ufficiale della Roma per il 79° compleanno dell’ex portiere: “Capitava che mi faceva rimanere in campo dopo l’allenamento perché voleva divertirsi a provare rovesciate o tiri al volo raccogliendo i miei cross. In particolare, succedeva quando pioveva e il terreno era particolarmente fangoso. Si divertiva tanto in quelle occasioni. Mi guardava e mi diceva: “Oh, Gino, oggi giochiamo”. Mi chiamava così, Gino. Come facevi a dirgli di no? Era fenomenale, segnava in tutti i modi con quel campo così pesante. Diego è stato un uomo buono e generoso".