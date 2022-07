Roma, ecco Matic: “Sono qui per Mourinho. Ho fatto la scelta giusta”

"Ci conosciamo bene e sono felice di essere di nuovo con lui. Sono qui per Mourinho, contento di far parte di questo grande club. Sto cercando di battere Lampard come giocatore con più presenze con Mourinho. Penso che la squadra abbia grandi giocatori di qualità con giovani che potranno essere importanti in futuro. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi domani. Dopo 8 anni e mezzo lì ho deciso che fosse il tempo di affrontare una nuova sfida. La Roma aveva grande attrazione e per me sarebbe stato il passo giusto da compiere. Inoltre, la Serie A è molto competitiva e ho deciso di cambiare per affrontare i grandi club italiani. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Come ha detto Pinto, la trattativa è stata breve perché le ambizioni mie e del club coincidono. La vittoria non mi ha influenzato perché ero deciso a venire a Roma e niente mi avrebbe fatto cambiare idea".