Roma-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv: giallorossi e toscani scendono in campo alle 20:45 all'Olimpico

Scenderanno in campo alle 20:45 Roma ed Empoli, nel teatro sempre affascinante dell'Olimpico. I ragazzi di Mourinho cercano la prima vittoria in questa stagione, i toscani invece finora non hanno mai neanche segnato un gol e sono il fanalino di coda del campionato con 0 punti.