Roma, escluse lesioni per Dybala: “Solo” distorsione alla caviglia

Scivolano via le paure in casa Roma, con Paulo Dybala che non ha riportato alcuna lesione. A confermarlo sono gli esami strumentali effettuati nella giornata odierna, i quali non hanno evidenziato lesioni oltre al quadro distorsivo alla caviglia sinistra. Queste le parole dell'argentino condivise via social: "I controlli sono stati positivi...lavorerò per essere pronto al 100% e tornare il prima possibile".