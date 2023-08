Roma fermata dalla Salernitana, l’Atalanta piega nel finale il Sassuolo

Grande omaggio a Roma per Mazzone

Debutto con vittoria dell'Atalanta che ha vinto al Mapei superando nel finale il Sassuolo con i gol di De Ketelaere all'83' e di Zortea al 93'. A Roma la squadra di Mourinho non è andata oltre il 2-2. Dopo l'omaggio dell'Olimpico a Carlo Mazzone, si scatena Belotti: all'8' gol annullato dal Var al 'Gallo' ma regolare nove minuti dopo (non segnava in A da più di un anno). Smalling e Mancini vicini al raddoppio, rimedia Candreva prima dell'intervallo. Lo stesso Candreva fa doppietta con una prodezza. Palo di El Shaarawy, ci pensa ancora Belotti di testa nel finale.