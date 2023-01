Roma-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per il posticipo domenicale di Serie A.

Dopo il pareggio ottenuto contro il Milan, la Roma cerca i tre punti per ambire ancora ad accorciare sul quarto posto. Dal canto suo, la Fiorentina , dopo la vittoria sul Sassuolo e quella in Coppa Italia contro la Sampdoria, vuole proseguire nel buon momento.

Mourinho si affiderà con ogni probabilità a Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham con capitan Pellegrini in dubbio. Al suo posto sarebbe pronto Matic. Nella Viola, invece, Jovic dovrebbe essere titolare in attacco data l'assenza di Cabral. Ikoné, Bonaventura e Kouamé dovrebbero agire alle sue spalle.

La partita tra Roma e Fiorentina si terrà, come detto, domenica 15 gennaio 2023 alle ore 20:45. A fare da cornice alla partita è lo Stadio Olimpico di Roma.

Il match verrà trasmesso in esclusiva da DAZN e per vederlo in tv bisognerà connettersi con la propria televisione smart all'app della piattaforma.