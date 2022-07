Roma, il nuovo acquisto Svilar: “Qui per sfruttare un’occasione. Mou è incredibile”

BENFICA E ROMA - "Sono partito forte poi qualcosa è successo. Non mi piace dire di essere sceso nel Benfica B, perché anche quella è stata una grande esperienza. La Roma non serve a rilanciare la mia carriera, è un’occasione per affinare il mio talento. Ho scelto la Roma perché un grandissimo club e il progetto mi ha convinto fin da subito. Io posso promettere che lavorerò duro giorno dopo giorno, sono qui per migliorare. Poi solo il futuro ci dirà di più. Mi piace giocare sia corto con i difensori sia lanciando lungo, dipende dalla situazione. Non mi preoccupa che la Roma sia la squadra che ha utilizzato meno di tutte il secondo portiere, come ho detto sono qui per lavorare duro e quando avrò le mie occasioni farò del mio meglio per coglierle".