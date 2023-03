Roma-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20:45 per la sfida di Serie A.

Redazione ITASportPress

Roma-Juventus si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 20:45 per la 25^ giornata di Serie A. Big match all'Olimpico tra i giallorossi e i bianconeri dove ci sarà grande attenzione anche sul grande ex Paulo Dybala.

Roma-Juventus, le ultime Big match all'Olimpico con la Roma che cercherà di rifarsi dopo la sconfitta subita ad opera della Cremonese nel turno precedente. Quale migliore occasione se non una sfida di questo livello contro la Juventus. Ci sarà Mourinho in panchina che dopo essere stato espulso ha visto il giudizio sul suo caso sospeso. Il portoghese si affiderà all'ex della gara Dybala, titolare con Pellegrini alle spalle della punta Abraham anche se non è escluso l'impiego di Belotti. Si a Matic con Cristante in mezzo al campo. In porta Rui Patricio certo del posto.

Nella Juventus di Allegri Vlahovic con Di Maria agiranno in attacco. Fagioli, Locatelli, Rabiot in mezzo al campo con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In porta Szczesny guiderà il pacchetto difensivo con il trio di brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — L'incontro di campionato tra Roma e Juventus andrà in scena, come detto, oggi domenica 5 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, casa dei giallorossi.

Il match tra la formazione di Mourinho e quella di Allegri verrà trasmesso in esclusiva da DAZN e per vederlo in tv si possono scegliere diverse modalità. La prima è collegare il proprio smart tv a internet e accedere all'app della piattaforma.

In alternativa ci si può connettere a DAZN tramite console di gioco come Playstation e Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.