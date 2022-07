Roma, l’annuncio sullo stadio: studio di fattibilità a Pietralata

Novità in arrivo per la Roma che ha emesso un comunicato a proposito della possibilità di un nuovo stadio. Sul sito e sui profili social, ecco le parole della società giallorossa che apre alla possibilità di un impianto in un'altra zona diversa dall'Olimpico.

E ancora. "L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da AS Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che sarà attentamente valutato da Roma Capitale secondo l’iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta legge stadi (art. 1, comma 304, L. 147/2013). AS Roma esprime grande soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato gli incontri con gli uffici comunali. Roma Capitale e AS Roma condividono che il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della capitale".