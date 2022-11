Roma-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per il derby della Capitale di Serie A.

Roma-Lazio si gioca oggi, domenica 6 novembre 2022 alle ore 18 per la 13^ giornata di Serie A. All'Olimpico va in scena il derby della Capitale tra giallorossi di Mourinho e biancocelesti di Sarri. Come sempre, non mancheranno le emozioni tra due squadre che vogliono primeggiare in città.

Roma-Lazio, le ultime Le maggiori problematiche di formazione le avrà la Lazio che dovrà rinunciare a Milinkovic-Savic, squalificato, e a Immobile, infortunato. Non è da dimenticare anche dell'assenza per infortunio di Dybala nella Roma. Ad ogni modo Mourinho e Sarri avranno modo di trovare le giuste soluzioni per giocarsi al meglio la gara. Probabile vedere Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham nei giallorossi. Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, invece, come tridente nei biancocelesti.

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà domenica 6 novembre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00. La partita tra giallorossi e biancocelesti sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

La gara tra Mourinho e Sarri si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.