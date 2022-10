Roma-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la nona giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Roma-Lecce si gioca oggi, domenica 9 ottobre 2022 alle ore 20:45 per la nona giornata del campionato di Serie A. Giallorossi di Mourinho contro gli uomini di Baroni che vogliono provare a sorprendere all'Olimpico.

Roma-Lecce, le ultime

16 punti la Roma, 7 il Lecce. Una differenza importante in classifica, ma come sempre accade in una partita di calcio, sarà il campo a parlare. La squadra di casa dovrebbe affidarsi a Abraham e Dybala, gli ospiti a Strefezza, Ceesay, Banda.

Probabili formazioni e dove vederla

Il posticipo domenicale della nona giornata di Serie A tra Roma-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite).

Per chi volesse vedere la gara in streaming potrà farlo con DAZN anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'applicazione, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Il match sarà disponibile pure da pc o notebook. In questo caso basterà colleganrsi al sito ufficiale della piattaforma.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.