Roma-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma e Milan si daranno battaglia all'Olimpico oggi alle 18 per la 32esima giornata di Serie A.

Roma-Milan in campo oggi, sabato 29 aprile 2023 alle ore 18 per la 32esima giornata di Serie A. Giallorossi e rossoneri si daranno battaglia per una gara che conta moltissimo in ottica posti Champions.

Roma-Milan, le ultime Tutto è pronto all'Olimpico per il big match tra la Romadi Mourinho e il Milandi Pioli. I padroni di casa avranno diverse defezioni dove spicca in difesa quella di Smalling. In avanti non al meglio Abraham e Dybala e per questo motivo potrebbero essere mandati in campo dall'inizio Belotti e El Shaarawy. Anche Pellegrini presente ad agire tra centrocampo e attacco.

Nei rossoneri spazio a Giroud in avanti. Il francese dovrebbe aver recuperato dai problemi fisici degli ultimi giorni. Alle sua spalle agiranno Leao, Brahim Diaz e Bennacer. In mezzo al campo Tonali e Krunic. Difesa composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Roma e Milan si giocherà, come detto, oggi sabato 29 aprile 2023 alle ore 18. Per vederla, gli appassionati potranno farlo anche in tv e streaming.

La gara è un'esclusiva DAZN e sarà visibile in diretta tv scaricando l'app su una smart tv abilitata al servizio, utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, una console PlayStation o XBox, o ancora un TIMVISION Box.

Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno attivare ZONA DAZN e vedere Roma-Milan su Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Zalewski, Spinazzola, Cristante, Matic; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Bennacer, Brahim Diaz, Leao; Giroud.