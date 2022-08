Roma, Mourinho: “Con la Cremonese sarà difficile. Belotti? Vedremo se arriverà”

CREMONESE E IL PUBBLICO - " La base di tutto è la passione dei tifosi, però noi sentiamo l'orgoglio di avere qualche responsabilità nello sviluppare questo entusiasta. Fa bene a noi, ma anche al calcio italiano. All'estero, la gente guarda le nostre partite dell'Olimpico. Carica noi, ma anche gli avversari. Per me la Cremonese non è una neo promossa: è organizzata, sa come giocare e far giocare l'avversario, hanno giocatore di qualità. I due davanti hanno un elevato potenziale. Facile scrivere o dire che sarà una partita da tre punti in tasca, io invece dico che sarà difficile. L'anno scorso abbiamo perso troppi punti in casa contro squadra con cui dovevi vincere".

BELOTTI - "Io non rispondo, perché il direttore Tiago Pinto lo sa già. Io devo solo aspettare con la speranza che si possa fare, se non si potrà fare andremo avanti con ciò che abbiamo. Se Belotti fosse un giocatore del Torino o di un'altra squadra non risponderei. Essendo svincolato non ho il blocco etico di non dire niente, posso dire qualcosa. Se è vero, ripeto se è vero, che vuole così tanto venire alla Roma, io sarei felice di sentire questo tipo di feeling. Se viene o non viene non lo so, aspettiamo e vediamo".