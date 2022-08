Roma, Mourinho: “Con la Salernitana mi aspetto gara emozionante”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Salernitana: “Prima di tutto, voglio fare i complimenti a un allenatore (Davide Nicola, ndr) che, quando verrà il momento di fare la scelta per la Panchina d’Oro, io voterò per lui. Ha fatto una metà di stagione praticamente epica, dove la squadra era in grande difficoltà, e lui è riuscito a fare quello che ha fatto. Prima di tutto, complimenti a mister Nicola.

E poi, come sempre alla prima di campionato - non importa se si gioca in casa o fuori - mi aspetto una gara emozionante, dura, anche difficile da gestire. Tante volte l’emozione ti dice che stai lavorando da due mesi per questo giorno. Non è la verità, stiamo lavorando da due mesi per i prossimi dieci mesi. Sarà una partita difficile, su un campo difficile, contro una società che ha speso qualcosa come quaranta milioni per prendere dieci calciatori. La Salernitana è diventata fortissima. Per questo, guardo a questa partita non solo con la responsabilità di sempre, ma con la consapevolezza che sarà molto difficile per noi”.