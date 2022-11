Roma, Mourinho: “Contro il Sassuolo solo uno dei miei ha fatto male”

E' un Mourinho polemico quello che commenta ai microfoni di Dazn il pareggio della sua Roma sul terreno del Sassuolo. Elogi per quasi tutti tranne che per uno. E questo potrebbe essere Rick Karsdorp fuori posizione sul lancio di Kyriakopoulos. Questo il Mourinho pensiero: “Tutti hanno messo volontà oggi ma solo uno non mi è piaciuto. Non vi dico chi è, l’ho già detto nello spogliatoio ed è una cosa che non faccio spesso. Ho avuto 16 giocatori in campo, l’atteggiamento di 15 mi sono piaciuti, mentre di uno no. Non mi avete mai visto essere critico con un giocatore, anche io sbaglio e come famiglia dobbiamo sostenerci nei momenti di difficoltà. L’atteggiamento è una storia diversa: quando sei professionista di qualcosa, non solo del calcio, devi rispettare chi rappresenti, chi lavora con te, dando il massimo come tutti. È l’unico motivo per cui sono dispiaciuto perché sento questa sensazione, anche perché conosco il processo dietro l’atteggiamento”.