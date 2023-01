Roma, Mourinho: “Il Napoli ha vinto lo scudetto. Zaniolo vuole andare via”

Tutti quelli che erano in panchina a La Spezia si sono allenati, anche chi ha giocato è venuto lo stesso, questo è il profilo di giocatore che vuoi come allenatore. Giocatore di squadra, in sintonia con il club e i compagni. Anche i giocatori che erano in panchina che pensano "Non sto giocando ma prima o poi la squadra avrà bisogno di me". Questo è un concetto di giocatore che tu vuoi con te. Quando un giocatore dice, principalmente alla Società, ma anche ai compagni e all’allenatore “io non voglio giocare con la Roma, io non voglio vestire la maglia della Roma, io non voglio tornare a giocare, io non voglio tornare ad allenarmi con il gruppo. Per questo dico purtroppo. Ho avuto questa sensazione quando ho detto che mi aspettavo Nicolò qua il primo di febbraio. E purtroppo è quello che potrebbe succedere. Poi se vuoi sapere i dettagli, ciò che è successo e come, non spetta a me. Io dico solo che una volta in più Nicolò non sarà a disposizione della squadra, una volta in più il nostro focus è sul Napoli, una volta in più io penso a chi vuole essere con me a lottare per questo Club e per questi tifosi. E Nicolò non fa parte del progetto Napoli, se così vogliamo chiamarlo”.