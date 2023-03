Roma, Mourinho in panchina contro la Juventus

Domani sarà regolarmente in panchina il tecnico della Roma José Mourinho contro la Juventus. La Corte Sportiva di Appello della Figc ha accolto il ricorso del club giallorosso contro la squalifica di due giornate per il portoghese, in seguito all'espulsione rimediata nel match perso 2-1 con la Cremonese, martedì scorso. E' necessario un supplemento di indagine, fa sapere la corte, ma intanto la squalifica di Mourinho è sospesa.