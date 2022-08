Roma, Mourinho: “Se non segni poi subentra la pressione”

Ecco cosa ha detto mister Mourinho dopo la vittoria casalinga con la Cremonese: "Nei primi 20, 25 minuti del primo tempo abbiamo avuto non solo le occasioni per segnare, ma per chiudere la partita. Non lo abbiamo fatto e dopo abbiamo trovato una vera squadra, che oltre ad avere giocatori di qualità ha sicuramente un allenatore di qualità. Una squadra molto bene organizzata, con il suo stile, con la sua filosofia di gioco difensivo. E per noi non è stata una partita facile.

Faccio i complimenti anche all'arbitro, perché era una gara difficile, con l'intensità molto alta. Noi abbiamo fatto il sufficiente per chiudere il primo tempo. E quando poi tu non segni, e vieni da due giorni emotivamente difficili - anche oggi si avvertiva la tristezza, prima del match - e perdi un giocatore fondamentale come Nicolò, è dura. Quando non segni, non dico che subentri la paura di non vincere la partita, ma la pressione sì. Alla fine, negli ultimi 10, 15 minuti anche loro sono andati fortissimo, con i cambi, con gli attaccanti, il gioco diretto, da palla inattiva... È stata partita vera fino alla fine, ma in un campionato come questo i 3 punti sono le cosa più importante".