Roma-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'undicesima giornata di Serie A.

Roma-Napoli si gioca oggi, domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20:45 per l'11^ giornata di Serie A. Il posticipo tra giallorossi e partenopei, big match odierno, chiuderà le sfide domenicali in attesa di quelle del lunedì.

Roma-Napoli, le ultime — Gara ad alta quota per Roma e Napoli che vorranno provare a portare a casa i tre punti. Padroni di casa di Mourinho che si affideranno a Pellegrini, Zaniolo e Abraham in avanti per provare ad avvicinare proprio i partenopei in classifica. Ospiti con il tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia per cercare di difendere la vetta della graduatoria dove, ora, si trovano primi a pari punti col Milan che ieri ha vinto nell'anticipo della giornata contro il Monza.

Probabili formazioni e dove vederla — L'incontro tra Roma e Napoli andrà in scena domenica 23 ottobre alle ore 20:45. A fare da cornice al match sarà lo stadio Olimpico di Roma.

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

La gara tra gli uomini di Mourinho e quelli Spalletti si potrà seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà dunque collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.