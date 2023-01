Roma, Pellegrini: “Ecco cosa mi ha insegnato Mourinho”

Lorenzo Pellegrini , capitano della Roma , ha concesso una interessante intervista a DAZN per uno speciale dedicato a lui.

Sullo Speciale One, il giocatore italiano ha raccontato: "Mi ha insegnato cose a cui mai avrei pensato. Lui è stato e continuerà ad essere fondamentale. La cosa che mi piace di più di lui è che a lui non basta mai. Ha vinto tutto ma se non vince la prossima partita sta male, questo mi piace di lui, ti fa dare il 100%".