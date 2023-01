Roma, rottura definitiva con Zaniolo che sarà ceduto

Non convocato per il match contro lo Spezia il 23enne

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la squadra capitolina nei prossimi giorni. Il calciatore non è stato convocato per la partita contro lo Spezia del 19° turno di Serie A. Il costo del cartellino è di 40 milioni di euro e in pole c'è il Tottenham che ha già avuto colloqui con l'agente del giocatore. In precedenza è stato riferito che il 23enne italiano vuole l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il contratto di Zaniolo con la Roma scade a giugno 2023.