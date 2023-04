Roma-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma e Sampdoria si sfidano all'Olimpico. Squadre in campo alle 18 per il match di campionato di Serie A.

Redazione ITASportPress

Roma-Sampdoria si gioca oggi, domenica 2 aprile 2023 alle ore 18 per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Match molto importante per entrambe le squadre con i padroni di casa che cercano punti in ottica Europa che conta, e ospiti che devono provare a vincere per sperare nella salvezza.

Roma-Sampdoria, le ultime Romache vuole vincere davanti al proprio pubblico e che per farlo si dovrebbe affidare a Dybala con El Sharaawy e Wijnaldum alle spalle dell'unica vera punta Abraham. Qualche dubbio in difesa dove Celik e Zalewski dovrebbero giocarsi un posto da titolare. In mezzo Pellegrini in, con Matic accanto.

Nella Sampdoria, Stankovic ha recuperato Turk dopo un po' di influenza. Ci sarà lui tra i pali. In difesa Zanoli farà il terzo centrale con Amione e Murillo. Attacco affidato al solito Gabbiadini con Cuisance e Djuricic alle sue spalle. Attenzione, però, alle modifiche in corso d'opera con Leris che può giocare in svariate posizioni.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida di campionato tra Roma e Sampdoria si giocherà, come detto, domenica 2 aprile alle ore 18 presso lo stadio Olimpico di Roma.

Essendo trasmesso in esclusiva da DAZN, il match si potrà vedere in tv connettendo la propria televisione smart a internet e accedendo al servizio della piattaforma.

In alternativa si può utilizzare una console di gioco come Playstation e Xbox o un dispositivo tipo Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX. Sempre con DAZN si potrà vedere il match in streaming anche con dispotivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente; Spinazzola, Pellegrini, Matic; Dybala, El Sharaawy, Wijnaldum; Abraham. All. Mourinho

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Amione, Murillo, Zanoli; Rincon, Winks, Augello; Leris, Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic