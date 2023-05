Roma, sarà addio di Mourinho per allenare una grossa big europea

Il tecnico pensa al futuro, sempre più lontano dalla capitale. Tra Real Madrid e Psg, José riflette

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese RMCSport, Josè Mourinho avrebbe deciso di lasciare la Roma al termine della stagione. Il tecnico ha avuto a che fare con diversi "imprevisti" nella sua avventura in giallorosso e, dopo aver ricevuto le importanti candidature di RealMadrid e Psg, sarebbe pronto ai saluti. Secondo la fonte, già qualcuno si sarebbe fatto avanti. Si tratterebbe proprio dei parigini, con il direttore sportivo Luis Campos che avrebbe aperto i contatti con un agente dello stesso special one per dare vita ai negoziati di un possibile contratto.

Le fasi della trattativa, sarebbero già arrivati allo step avanzato. Lo special one ha fiutato l'opportunità di guidare i parigini e starebbe attendendo il termine della stagione per apporre la propria firma al nuovo contratto, nero su bianco. Altro fattore a favore del cambio panchina di Mourinho sono sicuramente i buoni rapporti tra i due club, Roma e Psg, con il tecnico che ha ancora un anno da giallorosso. D'altro canto si fa vivo anche il RealMadrid, che avrebbe pensato al ritorno di José nel caso Carlo Ancelotti dovesse salutare.

A rilasciare dichiarazioni riguardo il proprio futuro è stato lo stesso tecnico giallorosso: "Non parlo con amici, amici di amici o giornalisti. Quello che è stato detto non viene da me, ma è interpretazione di altri" ha dichiarato José Mourinho riguardo alle voci di mercato circolate nelle ultime ore. "Per quanto mi riguarda, la situazione è chiara: ho ancora un anno sotto contratto. Il calcio è calcio, a volte i contratti non sono la cosa più importante. Per ora va tutto bene, tutto è calmo, pensiamo alla prossima partita che è sempre la cosa più importante" queste le parole a Metro.

Con la Roma, José ha fatto grandi cose. Risollevato una squadra facendola sognare anche a livello europeo con la vittoria della Conference League, chiamando l'interesse di giocatori di alta classe come Paulo Dybala. Mentre la stagione si avvia verso la conclusione, il futuro di Mourinho in giallorosso si fa sempre più remoto, più appannato. Lo Special One ha accettato la sfida, ma ora vuole un top club.