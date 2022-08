Roma-Shakhtar, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma si presenta in casa ai propri tifosi questa sera e indosserà l'abito di lusso. Lo farà alle 20.30, per la sfida all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, che sarà la prima partita fra le mura amiche e l’ultima in attesa dell’inizio di campionato. Il tecnico Josè Mourinho nella formazione titolare ha inserito Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham. Ovviamente, tenendo conto che il capitano sarà arretrato in mediana, occorrerà tanto spirito di sacrificio da parte degli attaccanti per mantenere corta la squadra e coprire adeguatamente la retroguardia, che dovrebbe avere davanti, come frangiflutti, uno tra Matic e Cristante.