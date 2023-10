Roma, tegola Dybala: esce dal campo in lacrime

Preoccupazione tra i giallorossi per le condizioni del fantasista argentino: l'ex Juventus ha lasciato il campo in lacrime

Tanta apprensione e preoccupazione per José Mourinho e i tifosi della Roma: Paulo Dybala ha riportato un brutto infortunio contro il Cagliari. La gara dell'Unipol Domus Arena è durata soltanto 36 minuti per l'argentino. Dopo uno scontro, infatti, l'ex Juventus si è accasciato al suolo e non è stato in grado di riprendere l'incontro.