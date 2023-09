Roma, Totti apre al ritorno: “Mourinho numero 1, l’anno prossimo potrei esserci”

Poi Totti ha parlato nello specifico di Mourinho, spendendo lodi convinte per l’ex allenatore di Chelsea, Inter e Real Madrid: "Con Mourinho ci messaggiamo ogni tanto, l'ho sentito tempo fa tramite Vito Scala. Come allenatore è il numero uno assoluto, ha vinto 24 trofei, contestarlo è un’eresia, ma è soprattutto una grande persona e grande uomo. Per vincere servono i giocatori, ma anche un grande allenatore che li stimola, li aiuta e li mette in campo nelle condizioni migliori: quello è un binomio perfetto”.

Infine sulla coppia dei sogni Dybala-Lukaku, sugli obiettivi stagionali della Roma e sulla possibile assegnazione alla Joya della numero 10: “La coppia non l'abbiamo ancora vista, non hanno mai giocato insieme. Ci aspettiamo grandi cose. Se può arrivare in Champions? Deve, per come è partita un po' meno ma è ancora lungo il campionato. La numero 10? Levando Paulo Dybala, che la merita, non lo darei ad un ragazzo che resta per due o tre anni. Non sarebbe corretto, non nei miei confronti, ma per la rappresentanza".