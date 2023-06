Roma, ufficiale rinnovo di Smalling: “Scelta semplice, club in miglioramento”

Una buona, anzi bellissima, notizia per i tifosi della Roma . Chris Smalling ha deciso di dare fiducia al progetto giallorosso, rinnovando il proprio contratto di ulteriori due anni e legandosi alla Capitale fino al 2025. A riferirlo è stato lo stesso club, al settimo cielo per aver finalmente raggiunto un accordo con quello che è il perno di difesa della squadra di José Mourinho . Queste le parole del difensore: "Non è stata una scelta difficile. Qui sto attraversando la fase migliore della mia carriera e in questa magnifica città io e la mia famiglia ci siamo subito sentiti i benvenuti".

Ma non è tutto. La permanenza in un club non si decide solo per la città di cui fa parte e questo Smalling lo sa bene: "Inoltre, devo dire che la crescita del club è importante e visibile da ogni punto di vista. Vorrei ringraziare i nostri tifosi, perché è anche grazie al loro amore che ho deciso di restare". Parole che testimoniano l'importanza della strada intrapresa dalla Roma, con un progetto che sembra volgere per il meglio.