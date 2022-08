Roma, Wijnaldum: “I tifosi sono fantastici. Sbalordito dall’Olimpico”

Le parole del centrocampista olandese

Redazione ITASportPress

Georginio Wijnaldum ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da nuovo giocatore della Roma, dopo la prima intervista ai canali ufficiali e l'esordio in amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. L'ex centrocampista del Liverpool è arrivato dal PSG in prestito con diritto di riscatto. Queste le sue parole:

"Non ho fatto la preparazione estiva, ma non vuol dire che non ho lavorato. Ho fatto un lavoro a parte. Mentalmente mi sento pronto, poi dobbiamo vedere come evolvono le cose durante la settimana. Da parte mia c'è la disponibilità, poi bisogna sentire il parere dei medici e anche quella del mister. Ho parlato Salah e Strootman e mi hanno parlato della città in termini entusiastici. Ho parlato con Hakimi che ha giocato all'Inter e mi ha parlato molto bene e mi ha convinto. Ho giocato col Liverpool contro la Roma e l'atmosfera fu fantastica. Quello che conoscevo di questo club è che si sarebbe giocato in uno stadio con dei tifosi fantastici. Mi sono sentito apprezzato e voluto e questo ha portato alla mia decisione, l'impegno profuso dal GM Pinto. È difficile per me dire se la Serie A sia di seconda fascia, perché non ci ho mai giocato. La Premier è una delle più competitive e lo posso dire perché ci ho giocato, per la Serie A è ancora difficile da dire".

L'UTILITA' - "Prima di tutto sono arrivato in una squadra con ottimi giocatori. Da come intende giocare la Roma le mie caratteristiche ben si sposano con i centrocampisti che devono fare le due fasi, cosa che sono abituato a fare, ma che necessita una condizione fisica ottimale. Le mie caratteristiche si prestano molto bene alle necessità della squadra. Penso che sia importante partire molto bene in stagione, anche se poi è ancora più importante essere regolari e crescere nel corso della stagione, perché ci saranno delle difficoltà, vittorie, sconfitte, si giocherà bene, meno bene, ci saranno infortuni, magari si dovrà cambiare gioco, quindi l'importante sarà la regolarità".

I TIFOSI - "L'atmosfera è stata speciale, sapevo perché ci avevo giocato in Champions, ma mi ha lasciato sbalordito il benvenuto. Sono un tipo timido e questo calore mi ha sorpreso. Il giorno in cui sono arrivato in hotel ho raggiunto la squadra che era a cena in un ristorante e anche loro hanno dimostrato di essere contenti di essere arrivato. Gli ho fatto una sorpresa e tutti sono stati cordiali con me. Sensazioni molto buone".