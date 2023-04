Roma, Wijnaldum: “Vittoria molto importante, volevo ripagare l’amore dei tifosi”

Autore della rete del vantaggio e protagonista di una partita da urlo, Georginio Wijnaldum è intervenuto ai microfoni di DAZN: "E' stata una vittoria molto importante per noi dopo gli ultimi risultati negativi, sono contento dei 3 punti e anche per il mio gol. Ho sentito l'amore di questi tifosi sin dal primo giorno in cui sono arrivato e soprattutto quando mi sono fatto male. Volevo ripagare la gente. Io faccio sempre del mio meglio e oggi è andata molto bene".

Una stagione influenzata dal pesante infortunio - frattura della tibia - che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per troppo tempo. Ora Georginio Wijnaldum pensa solo alla Roma e sulla domanda riguardante il futuro non esita un attimo: "Il mio futuro non dipende dalla qualificazione o no in Champions League. L'ho già dimostrato quando sono arrivato, sono venuto volentieri anche senza. Difficile sapere cosa accadrà in estate, io mi limito a dire che qui sono felice e che sto bene".