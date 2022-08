Ronaldo: “Tre favorite per lo scudetto: Milan alla pari di Inter e Juventus”

Le parole dell'ex Fenomeno brasiliano

Redazione ITASportPress

Ronaldo, ex Fenomeno brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto il suo pronostico per il prossimo campionato. L'ex attaccante ha analizzato varie situazioni. Queste le sue parole:

FAVORITE -"Inter, Juventus, Milan: le tre favorite, ma in ordine alfabetico. Chi sarà “la” favorita lo vediamo a fine mercato. L’Inter poteva vincere lo scudetto già l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto. Perché è tornato Lukaku, uno che soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza. Conosco abbastanza come funzionano le cose nel vostro campionato per sapere che la Juve non poteva permettersi un altro anno come quello passato. E sta andando sul sicuro. Ma intanto dopo due anni senza scudetto la Juve non ha pensato a lungo termine, ma a vincere subito. Milan? C’è una base importante, fatta di giocatori e di un’idea di calcio che immagino resterà, ma si può ancora migliorare. Corta in attacco? Dipende. Se Leao fa l’ultimo salto di qualità e Origi fa vedere, con continuità, quello che finora si è solo intravisto, direi di no".

NAPOLI E ROMA - "Napoli? Molto non so, ma di sicuro ha perso giocatori importanti: Koulibaly, soprattutto. Poi aspettiamo di vedere cosa faranno sul mercato da qui a fine agosto, ma ad esempio la Roma ha già fatto di più, mi pare. Roma? Più che altro mi diverte il fascino di Mourinho. Dirigenti, calciatori: a lui è difficile dire di no. E ti fa fare quello che vuole lui, ma convincendoti che è una tua scelta. È l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che a Roma può diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo".