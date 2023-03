Rovella: “Nazionale un sogno, Juventus? Per ora penso solo al Monza”

Nonostante il dubbio sul futuro non spaventi il calciatore: "Prossimo anno? Per ora penso solo ed esclusivamente al Monza, e a finire bene la stagione. Per il prossimo anno si vedrà". Per Nicolò Rovella c'è un'altra questione che preme particolarmente, quella della Nazionale: "È un sogno per tutti, io mi alleno e gioco al massimo e spero che Mancini mi guardi. Il Ct. è molto bravo, vede tutti i ragazzi giovani, non credo che non abbia ragione sui talenti italiani" a riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.