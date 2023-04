Sabatini dà speranza alla Sampdoria: “Può emulare salvezza della Salernitana”

La Sampdoria lotta per salvarsi e il dirigente Walter Sabatini ha fatto un paragone con la salvezza miracolosa ottenuta dalla Salernitana la passata annata.

Intervista a Il Secolo XIX , per l'ex ds della Salernitana Walter Sabatini che ha parlato anche della situazione attuale che coinvolge la Sampdoria a caccia di punti per sperare ancora nella salvezza.

CREDERCI - "Sarà più dura ma la Samp può emulare la Salernitana", ha detto il dirigente facendo riferimento all'impresa della passata stagione quando la formazione di Davide Nicola si era salvata con un grande recupero nell'ultima parte di stagione: "In rapporto la Samp può avere un po' meno, il 5%, i numeri sono tremendi, ma le ultime prestazioni sono rassicuranti. Squadra arcigna, solida, ben allenata e giocatori votati alla causa con fede assoluta. Tre mesi fa no, oggi la Samp è difficile da affrontare per tutti".