Sabatini: “Inchiesta Juventus? Mi sento defraudato”

Intervista al Corriere dello Sport per Walter Sabatini che ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica, sia quelli di campo sia quelli extra con l'inchiesta plusvalenze che coinvolge la Juventus e non solo.

Tornando al campo e al calcio giocato: "Corsa scudetto? La ripartenza è un’incognita per tutti, questo stop è stato scomodo. Per il Napoli ho una simpatia particolare per l’amicizia profonda che mi lega a Spalletti. Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il piacere di farlo". Proprio sugli azzurri e su Kvaratskhelia: "Il georgiano è come la Locomotiva di Guccini, un giovane puledro che appena liberato il freno morde la rotaia con muscoli d'acciaio. Purtroppo il colpo non l’ho fatto io", ha concluso Sabatini.