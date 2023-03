Sabatini non ha dubbi: il Milan ha un nome per il post Pioli…

Il dirigente ha svelato come, secondo lui, i dirigenti rossoneri avrebbero in mente un possibile nome in caso di addio a Pioli.

Il dirigente sportivo Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i veri temi affrontati anche il Milan ed in particolare quello che potrebbe essere il futuro di mister Pioli e il suo successore.

Nel dettaglio l'ex ds anche di Roma e Salernitana ha parlato apertamente di LuisEnrique, ex CT della Spagna. "Mi piacerebbe rivedere Luis Enrique in Italia, è cresciuto tanto ed è all’altezza dei grandissimi", ha spiegato Sabatini. "Se ci sta pensando il mio amico Frederic Massara? Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi, per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui".

Oltre al futuro della panchina rossonera, il dirigente sportivo ha avuto modo di parlare anche un altro nome importante tra gli allenatori: Antonio Conte. "Lui è così: quando non raggiunge i risultati, non è tipo che filosofeggia, si incazza come una iena", ha detto a proposito del recente sfogo in casa Spurs. "Lascerà il Tottenham, lo vedo in Italia l'anno prossimo".