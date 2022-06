Sabatini: “Salernitana? Mi sento defraudato. Male l’esperienza alla Samp”

Walter Sabatini si è recentemente separato con la Salernitana dopo la grande impresa salvezza nella passata stagione. Il direttore sportivo è arrivò nel club campano con la nuova proprietà di Danilo Iervolino e insieme all'aiuto del presidente ha rivoluzionato la rosa che poi ha ottenuto la permanenza in Serie A. L'esperienza coi granata sembrava poter continuare, ma delle incomprensioni e dei disguidi con Iervolino hanno causato l'addio di Sabatini alla Salernitana. In un'intervista a Il Secolo XIX, l'ex ds dei campani è tornato a parlare della fine della storia con la società, esprimendo il suo stato d'animo. Sabatini ha inoltre ricordato la sua esperienza con la Sampdoria . Queste le sue parole:

"No, non ho ancora metabolizzato la fine della mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro incessante. La vedo male perchè sono uno spettatore. Per me una situazione difficile da sopportare. Mi sento defraudato di qualcosa che mi appartiene. Quindi, la vedo male. Ecco, comunque più che della Salernitana vorrei parlare di Sampdoria. Ho vissuto male quell’esperienza, perché sono stato fisicamente male. Ho dato un contributo ignobile, irrilevante, ma per fortuna avevo il sostegno di Massimo Ienca e Carlo Osti, mi ‘coprivano’, mi aiutavano. La Samp sta combattendo, ma sono certo che se ne tirerà fuori. Giampaolo è una garanzia. So che uno dei pensieri principali di chi le vuole bene, ora, riguarda il futuro: il cambio di proprietà. Penso che attraverso quella muraglia umana della Gradinata Sud che mi ricorda il 'muro giallo' del Dortmund, attraverso la passione che alimenta i tifosi, sappia esprimere una potenza popolare esclusiva. Un tesoro. Chi arriverà, deve tenerne conto. Potevo andare alla Samp 10 anni prima, mi aveva cercato Riccardo Garrone, eventi diversi mi portarono alla Roma. Arrivai nell'estate 2018. E vorrei tornare a quel momento e cambiare gli orizzonti".