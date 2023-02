Sabiri è della Fiorentina ma resta alla Sampdoria: “Ecco cosa prometto”

Proprio la permanenza di Sabiri in blucerchiato lo ha portato a fare una promessa ai suoi tifosi. Via social, l giocatore ha detto: "Cari fan, voglio cogliere l'occasione per ringraziare la Sampdoria per avermi aiutato ad avere questa opportunità (di andare alla Fiorentina ndr). Sono felice di continuare a indossare questa maglia per il resto della stagione. Prometto di dare tutto il possibile fino all'ultimo secondo insieme per realizzare il nostro Sogno. Sono emozionato e felice di far parte presto della famiglia Fiorentina. Tutti i ringraziamenti sono dovuti ad Allah. Ci vediamo presto", le dichiarazioni su Instagram del calciatore che, come detto, resterà in prestito alla Sampdoria fino al 30 giugno.