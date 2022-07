Sabiri fa gol alla Quagliarella ma la Samp fa 1-1 col Besiktas

Segnali positivi per Giampaolo al termine di un test impegnativo

Redazione ITASportPress

La Sampdoria porta via un pareggio da Istanbul nel test probante contro il Besiktas finito 1-1. Nel caldissimo Vodafone Park, gol pazzesco da quasi metà campo di Sabiri nel primo tempo poi pareggio nella ripresa di Weghorst. Per i blucerchiati questa partita ha rappresentato un ottimo test a meno di un mese dall'esordio in campionato contro l'Atalanta. Giampaolo ha visto per lunghi tratti applicati i propri principi e al termine del match può ritenersi soddisfatto. Meglio la Sampdoria nel primo tempo, mentre nella ripresa i turchi hanno mantenuto a lungo il possesso palla costringendo la squadra ligure ad abbassarsi. Una ingenuità di Vieira è risultata fatale anche se il risultato di parità è giusto.

MATCH - Primo tempo iniziato con un brivido enorme per la Sampdoria che ha rischiato di subire il gol dalla squadra turca: al 2’ Bereszynski perde palla sull’out di destra e permette all’attaccante del Besiktas Weghorst di calciare verso la porta ma la conclusione è alta. Buona la risposta blucerchiata con Caputo che otto minuti dopo ha cercato di sorprendere Ersin con un diagonale rasoterra ma il portiere è stato attento ed ha respinto la conclusione dell’ex del Sassuolo. Al 35’ blucerchiati in vantaggio con un gol alla Quagliarella di Sabiri. Il numero 10 infatti con tanto coraggio e assoluta tecnica balistica, ha calibrato da centrocampo un bel tiro che ha scavalcato il portiere Ersin fuori dai pali. Palla che ha baciato la traversa ed è finita dentro. Applausi anche dal pubblico di casa. La risposta del Besiktas è arrivata al 43’ ma Augello si è fatto trovare pronto sulla conclusione di Mukela. Primo tempo che i liguri hanno chiuso in vantaggio meritatamente. La Samp infatti ha tenuto bene il campo con un pressing organizzato e giuste distanze tra i reparti soprattutto in fase di non possesso. L’undici di Marco Giampaolo ha rischiato solo su palle inattive nella prima frazione di gara. Bene Rincon in mezzo al campo con Sabiri al suo fianco straordinario come sempre.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Giampaolo ha iniziato la gara con gli stessi undici dei primi 45'. I turchi hanno spinto e alzato il ritmo e la Sampdoria ha abbassato il baricentro rinchiudendosi nella propria metà campo. Blucerchiati che hanno cercato di spezzare il ritmo per allentare la pressione. Ma purtroppo una ingenuità di Vieira è costata cara e il Besiktas ha pareggiato al 65’. Audero nulla ha potuto sulla conclusione di Weghorst. Dopo sono arrivati cambi molteplici da una parte e dall’altra che hanno cambiato il volto al match. La Sampdoria con Caputo e De Luca ha chiuso con un 4-4-2 ma gli uomini di Giampaolo hanno cercato di fare densità in mezzo riempendo gli spazi e impedendo al Besiktas di arrivare dalle parti di Audero. Samp che non è riuscita a tenere il ritmo del primo tempo ma sicuramente esce dallo stadio di Istanbul con la convinzione e la mentalità giusta per l'inizio del campionato. Partita positiva al di là del gol di Sabiri sicuramente uno dei migliori.

TABELLINO

BESIKTAS-SAMPDORIA 1-1

MARCATORI: 37′ Sabiri, 65′ Weghorst.

BESIKTAS (4-3-3): Ersin (70′ Bilgin); Rosier, Welinton, Saiss (59′ Uzunhan), Akgun; K. Yilmaz (59′ Vardar), Ucan (70′ Ilkhan), Gedson Fernandes (84′ Delibas); Ghezzal (84′ Boyd), Weghorst (70′ Tosun), Muleka (59′ Nkoudou). A disposizione: Uysal, Badra Cissé. Allenatore: Ismael.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (77′ Depaoli), Ferrari (69′ Murillo), Colley (77′ Leverbe), Augello (69′ Murru); Vieira (69′ Verre); Candreva (69′ De Luca), Rincon, Sabiri (77′ Damsgaard), Leris (85′ Yepes); Caputo (85′ Malagrida). A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Bayarslan (TUR). Assistenti: Birinci e Ozaral (TUR).

AMMONITI: Colley, Weghorst.