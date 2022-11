Sabiri, il parere dell’esperto: “Via a gennaio? Per la Sampdoria sarebbe una condanna”

La pausa per il Mondiale potrebbe essere utile alla Sampdoria per riflettere sul futuro e sulla seconda parte di stagione. Non solo per trovare la quadra in campo ma anche in chiave mercato. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Sabiri che è stato accostato anche alla Fiorentina. Giulio Meozzi, agente di mercato, è stato intercettato durante 'Viola Amore Mio' a Radio Firenze Viola per parlare delle possibili operazioni tra cui quella proprio che riguarda il giocatore marocchino.