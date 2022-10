Sabiri uomo mercato fa tremare la Sampdoria…

In campo ha incantato fin da subito tutti e sebbene la sua stagione, così come quella di tutta la Sampdoria non sia stata fin qui brillante, Abdelhamid Sabiri resta una delle poco note liete dell'ambiente blucerchiato. Merito anche del finale della passata stagione che ne ha messo in risalto le qualità e la tecnica.

In queste ore, il giocatore ex Ascoli, però, sta facendo parlare più in chiave mercato che campo. Tutta colpa di un 'like' social alla Fiorentina. Il trequartista, infatti, ha messo 'mi piace' ad un commento che lascia poco spazio ad interpretazioni: "Sabiri come to Florence". Insomma, un invito a trasferirsi nella città di Firenze e inViola.