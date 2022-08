Sacchi: “Il Milan può togliersi soddisfazioni. Inter, mi aspetto di più”

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo il debutto in campionato alla prima giornata di Milan e Inter, entrambe vincenti rispettivamente contro Udinese e Lecce. 4-2 per i rossoneri campioni d'Italia in carica. 1-2 esterno per i nerazzurri.

INTER - "Hanno abbassato i ritmi nel secondo tempo e il Lecce è tornato in partita. Senza Dumfries non so… Non si vince soltanto con un giocatore, ma serve giocare di squadra. L’atteggiamento in campo non deve mai venire meno. Essendo una squadra muscolare entra più tardi in condizione, diamole tempo prima di dare giudizi definitivi".