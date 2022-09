Sacchi non fa sconti: “Inter e Juventus fuori da lotta scudetto se…”

Parla l'ex mister a proposito del momento delle due big in crisi in campionato.

L'inizio di stagione non certo super positivo di Inter e Juventus sta ricevendo diversi pareri. L'ultimo, quello illustre di Arrigo Sacchi che a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul proseguimento del campionato e anche le ambizioni delle due squadre per lo scudetto.

TITOLO - "Se Inter e Juventus sono fuori dalla corsa allo scudetto? Se non cambiano in fretta, direi proprio di sì", ha detto Sacchi. "Sarebbe utopia ipotizzare queste due squadre, così come sono messe oggi, in lotta per il titolo".