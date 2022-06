Sacchi non ha dubbi: “Lukaku sposta gli equilibri. Inter con qualità maggiore in A”

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è ormai cosa fatta ed è stato preso da tutti con grande stupore, soprattutto per le modalità in cui sta avvenendo. Una grande trattativa quella portata avanti dal club nerazzurri e da Marotta che ha stupito anche Arrigo Sacchi. L'ex mister ha espresso il suo parere a La Gazzetta dello Sport sottolineando la bontà del ritorno del belga in Italia.