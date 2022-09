Salernitana, De Sanctis: “Rosa di qualità. Vogliamo essere protagonisti”

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato appena concluso e sulla stagione che attende la squadra di Davide Nicola. Il dirigente ha spiegato quella che era l'intenzione del club e le ambizioni della società per questa stagione.

CAMPIONATO - "Già dalle prime partite si è capito che il tema tattico è diverso da quello della passata stagione. Indubbiamente è aumentata la qualità della rosa e questo ci permette di provare un certo tipo di calcio. Di base agiremo sempre con il 3-5-2, poi sta al mister decidere se apportare delle modifiche", ha detto De Sanctis. Sul nuovo arrivato in attacco Piatek: "Lui è il calciatore giusto per la Salernitana, siamo felici di averlo a disposizione. Ora ripropongo lo slogan della volta scorsa: zero alibi. E aggiunto: profondo senso di responsabilità. Non dobbiamo nasconderci: rispetto al primo luglio abbiamo una rosa di qualità, sia negli undici che scendono costantemente in campo, sia nelle cosiddette alternative. Vogliamo essere competitivi ogni domenica, contro tutti e su tutti i campi".