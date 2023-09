Salernitana-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Frosinone, invece, è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare di Serie A TIM e, dopo la vittoria in rimonta con il Sassuolo, si è candidato a diventare la sorpresa del campionato: l’ultima neopromossa a raccogliere almeno sette punti nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A TIM era stata il Livorno (2013/14), la Sampdoria (11 nel 2012/13), l’ultima neopromossa in grado di arrivare in doppia cifra di punti raccolti nei primi cinque turni.

CURIOSITA`

In quest’inizio di Serie A TIM nessuna squadra si è vista assegnare più cartellini gialli della Salernitana: 13,come quelli rimediati dalla Juventus . Solo la Roma(5) ha centrato più legni del Frosinone (4) dopo le prime quattro giornate.

PRECEDENTI

Salernitana e Frosinone non si sono mai affrontate in Serie A TIM, ma vantano ben 12 incroci in Serie B, con un bilancio in totale equilibrio (quattro vittorie ciascuna e quattro pareggi).

La Salernitana ha sempre trovato il gol nei sei precedenti casalinghi di Serie B giocati contro il Frosinone (2V, 2N, 2P) e nell’ultimo in ordine di tempo ha vinto 1-0: il 5 aprile 2021, con rete decisiva di Emanuele Pio Cicerelli.

CALCIATORI

Antonio Candreva ha fornito 80 assist in Serie A e con un altro passaggio vincente supererebbe Marek Hamsik (80),diventando in solitaria il 2° miglior assistman in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05) -1° Totti a quota 92.

Luca Mazzitelli ha già segnato in questo campionato (4 presenze) il doppio dei gol messi a referto nelle sue prime 49 partite in Serie A TIM ; il capitano del Frosinone è andato a segno in due degli ultimi tre incroci con la Salernitana in Serie B (con Pisa e ed Entella).

SQUALIFICATI E DIFFIDATI

Nessuno

ARBITRI

Piccinini (Bottegoni–Politi), IV: Dionisi, VAR: Mazzoleni, AVAR: Di Vuolo

PROSSIMI IMPEGNI DI SERIE A TIM

Empoli-Salernitana (mercoledì 27 settembre ore 18.30)

Frosinone-Fiorentina (giovedì 28 settembre ore 18.30)

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowsky, Bradaric; Kastanos, Ikwuemesi; Candreva. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Costil, Fazio, Sambia, Bohinen, Cabral, Maggiore, Tchaouna. Indisponibili: Dia, Coulibaly. Squalificati: -.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Chedira, Baez. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lirola, monterisi, Lusuardi, Bourabia, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Reinier, Kaio Jorge, Caso, Cuni. Indisponibili: Gelli, Harroui, Kalaj. Squalificati: -.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì

TV Salernitana-Frosinone, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18:30 allo stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.