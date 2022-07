Salernitana, i rinforzi arrivano dal Sudamerica e non solo: c’è un chiodo fisso

Le mosse del club.

Dopo la salvezza miracolosa arrivata nella scorsa stagione, la Salernitana programma l'annata 2022/23 che dovrà essere decisamente meno complicata di quella precedente. Per questa ragione dirigenza e proprietà sono a lavoro per alcuni rinforzi.

I vertici del club di Salerno sono impegnati su vari fronti per dare a mister Nicola una squadra competitiva per la Serie A. Al netto dell'arrivo del norvegese Botheim, il direttore sportivo De Sanctis è a lavoro per altri ingressi in squadra.

Il primo nome arriva dal Sudamerica ed è quello di Diego Valencia. La Salernitana ha offerto poco meno di tre milioni di euro all’Universidad Catolica per liberare subito l’attaccante che sogna l’Europa. Per i media cileni il trasferimento in Italia sembra scontato ma sarà ufficializzato soltanto dopo la partita di ritorno della Coppa Sudamericana che il club giocherà tra poche ore contro i brasiliani del San Paolo.

Valencia, che può essere utilizzato sia da attaccante centrale che da laterale, è una delle promesse del calcio cileno. A lui, si dovrebbe aggiungere un vero attaccante dopo la partenza di Djuric. In tal senso, come spiega La Gazzetta dello Sport, il vero chiodo fisso è Federico Bonazzoli, già nella scorsa annata a Salerno. Non c’è ancora l’intesa sul contratto quadriennale proposto dal club campano. Il bomber è di proprietà della Sampdoria che con la Salernitana ha raggiunto un’intesa di massima anche per la cessione del centrocampista Thorsby anche se quest'ultimo è attratto più da club stranieri.

Altri nomi in sostituzione di Bonazzoli potrebbero essere quelli di Pjaca, sempre per il reparto avanzato, oppure di Ansaldi per le corsie esterne.

In difesa potrebbe essere Lorenzo Pirola il colpo.