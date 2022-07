Salernitana, Iervolino: “A breve il colpo in attacco. Bonazzoli un grande acquisto”

Le parole del presidente del club granata

Redazione ITASportPress

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato l'artefice della clamorosa salvezza del club campano nella passata stagione. Il numero uno dei granata ha deciso di continuare col tecnico Davide Nicola e di affidarsi a Morgan De Sanctis come direttore sportivo, dopo l'addio di Walter Sabatini. Iervolino ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del mercato e del futuro. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com:

MERCATO - "Con De Sanctis siamo totalmente allineati, sta svolgendo un grandissimo lavoro e sono convinto che questa collaborazione porterà soddisfazione reciproca. Ha le caratteristiche perfette per sposare il nostro progetto a medio-lungo termine e si è calato alla grande nella nuova realtà. Colpo in attacco? Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto, per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose. Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni. Posso dire che il calciatore è felicissimo di giocare in Italia e di indossare la maglia granata, ora stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino. Ci sono stati dei passi in avanti, a metà della scorsa settimana ero convinto mancasse soltanto la firma".

BONAZZOLI - "Stiamo parlando del simbolo della Salernitana, dell'uomo che ha determinato la salvezza garantendo una media gol straordinariamente importante. E' sempre stato al centro dei miei pensieri, quest'accordo pluriennale ci consente di portare a casa quello che sarà il futuro attaccante della Nazionale. Ha un talento smisurato e questa è la piazza giusta per esplodere definitivamente. E, chissà, magari un giorno potrebbe essere anche il nostro capitano. Lo ammiro tanto, in questi giorni l'ho telefonato personalmente per spingerlo ad accettare la nostra proposta. Un grande acquisto".

FUTURO - "Vogliamo arrivare il più in alto possibile, anzitutto restando in serie A senza soffrire come l'anno scorso. Il progetto è valido, lo stiamo portando avanti in modo intelligente seguendo precise strategie di mercato. Noi la punta forte vogliamo prenderla subito, già nei prossimi giorni. Con Piatek ci sono stati passi in avanti, lo posso confermare. Completeremo la squadra progressivamente, sfoltendo contestualmente la rosa. Per il 31 agosto la Salernitana avrà una rosa competitiva ed è vero quanto si dice: calciatori che appaiono inarrivabili ora potrebbero essere alla portata tra qualche settimana. Noi siamo pronti".