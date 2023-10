Salernitana, Iervolino: “Inzaghi è un vincente. Su Paulo Sousa…”

La Salernitana è ripartita da Filippo Inzaghi , che ha ottenuto un punto nell'esordio contro il Cagliari . Intervistato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, il presidente granata Danilo Iervolino ha parlato del nuovo allenatore: "Noi dobbiamo essere concentrati e credere nei nostri mezzi che non sono pochi. Se ritroveremo la condizione fisica e l’entusiasmo riusciremo a guarire. Inzaghi è un ottimista vincente . Tuttavia non ci faremo trovare impreparati sul mercato".

PAULO SOUSA - Non solo Filippo Inzaghi, Iervolino parla anche dell'ex allenatore Paulo Sousa: "Nel calcio i rapporti personali debbono prescindere da quelli lavorativi che dipendono unicamente dai risultati. La nostra intesa sul piano umano resta intatta. Ma avrei voluto altri risultati. Un tecnico è il capo dei calciatori e quando le cose non vanno deve risponderne inevitabilmente lui. Mi rimprovero di aver fatto alcuni acquisti, di aver dato tanta fiducia a qualcuno non ripagata a dovere. Dovrò essere più prudente in futuro".