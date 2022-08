Salernitana, Iervolino: “Mertens vuole venire ma lui è una bandiera del Napoli”

La rivoluzionata Salernitana del patron Danilo Iervolino, è pronta a iniziare la sua seconda stagione consecutiva in Serie A. Queste le parole del presidente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Si dice che siamo interessati a prendere Mertens ma in verità non abbiamo fatto alcuna offerta formale al belga perché è la bandiera del Napoli, conosciamo le sue intenzioni, quindi non abbiamo voluto essere indelicati con lui però non c’è stato nessun rifiuto del calciatore a venire da noi a Salerno“. Inoltre, Iervolino ha voluto smentire la notizia secondo cui la Salernitana sarebbe interessata ad acquistare Allan dall’Everton: “Inoltre devo dire che sta girando un’altra bugia sul nostro mercato, non siamo interessati ad acquistare Allan. Ricevo circa 40 telefonate al giorno per le trattative di mercato della Salernitana, noi dobbiamo fare delle scelte oculate, lavoriamo con serenità”.