Iervolino sbotta: “Ho messo 50 milioni per la Salernitana”

La situazione delicata in casa Salernitana

Redazione ITASportPress

In casa Salernitana non tira una bella aria. E’ un momento particolarmente difficile quello dell’era targata Danilo Iervolino, diventato proprietario del club granata circa un anno fa. Gli ultimi risultati negativi in campionato, culminati con la vicenda Nicola, prima esonerato e poi richiamato, evidenziano le difficoltà recenti della società campana.

L’imprenditore si è dunque lasciato andare ad un bilancio-sfogo del suo primo anno da presidente.

"Non sarò presente a Lecce ma spero di fare risultato perché siamo in forma e siamo forti. Ora cominciano a venire le partite fondamentali, quelle importanti e da non sbagliare. La squadra ci sta credendo sempre di più, stiamo recuperando alcuni giocatori che possono fare la differenza". Obiettivo fissato e fiducia nel futuro, questi sono gli ingredienti del presidente per pensare in grande.

Eppure c'è chi nella tifoseria ha fortemente contestato l'operato di Iervolino. "Personalmente mi sento triste e infelice. Non mi era mai successo da quando sono presidente della Salernitana. Alcune pressioni, insoddisfazioni latenti, false notizie e offese ricevute cominciano a creare distorsioni. Avere malumori non è il clima adatto per portare avanti un progetto duraturo". E ancora. "Ho messo 50 milioni di euro, compreso l’acquisto nel club. In una società del Sud, nella storia del calcio italiano, nessuno ha mai investito tanto nel primo anno. Vogliamo avere una squadra che possa stare per sempre in Serie A: è chiaro che ci possono essere momenti difficili, ma mi auguro che si possano abbassare i toni. Mettere in dubbio il nostro operato mi rattrista e mi rende infelice. Le critiche ci devono essere, ma le minacce ai giocatori non vanno bene".