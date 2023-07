Salernitana, il nuovo Arechi entro il 2025 per un investimento da 100 milioni

Cambia volto la casa della Salernitana. Lo Stadio Arechi di Salerno subirà presto una profonda ristrutturazione, per un investimento totale da 95 milioni di euro fortemente voluto da Vincenzo De Luca. Queste le parole del governatore campano: "Avremo finalmente uno stadio coperto, come in tutte le realtà civili. Puntiamo a costruire lo struttura calcistica più moderna d'Italia, con impianti fotovoltaici, aree Hospitality e Sky Box. L’obiettivo è quello di avere tutto pronto per dicembre 2025".